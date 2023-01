“No le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo”. Un tenso momento se vivió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando la presidenta de la instancia, diputada Karol Cariola (PC) frenara la intervención de su par Luis Sánchez (Partido Republicano), una vez que el parlamentario golpeara la mesa de la comisión.

En medio de la discusión en comisión sobre la reforma constitucional con la que se pretende habilitar un nuevo proceso constituyente, el diputado comenzó a interrumpir desaforadamente la palabra de Cariola, emplazándola a aclarar uno de los puntos que se habían votado, pese a que ya se habían entregado las explicaciones correspondientes.

“Estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato…”, interrumpió Sánchez a Cariola, esto, mientras golpeaba la mesa de la comisión.

Ante la situación, la presidenta de la instancia le contestó que no aceptaría faltas de respeto en medio de la discusión. “Diputado, ¿sabe qué?, yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite. Yo soy una mujer, diputada y le pido respeto”, replicó Cariola.

“Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta”, prosiguió la parlamentaria.

Cariola agregó en su respuesta a Sánchez que, “si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos golpee la mesa”, cerró.

Dentro de la comisión, el mismo diputado Sánchez ya había tenido un llamado al orden, luego que ocurriera un incidente de similares características con su compañero de bancada, Johannes Kaiser.

Finalmente, la Comisión de Constitución aprobó en general la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente, en marco del Acuerdo por Chile.