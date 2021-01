Permiso de Vacaciones | 23 preguntas frecuentes

Este lunes entró en vigencia el esperado nuevo Permiso de Vacaciones que permite a residentes de comunas en Fase 2 salir de vacaciones. La medida ha sido ampliamente aceptada en la ciudadanía y ya más de 16 mil 500 personas han solicitado dicho permiso hasta la hora del informe epidemiólogico de ayer 4 de enero, según la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Sin embargo, este trámite aún genera algunas dudas en la comunidad, por lo que te dejamos las 23 preguntas frecuentes respondidas por el Ministerio de Salud:

1. ¿En qué etapa debe estar mi comuna de origen para solicitarlo?

Será exclusivo para residentes de comunas en fase 2.

2.- ¿Si mi comuna está en fase 1, puedo pedir el permiso?

No, ya que es exclusivo para comunas en fase 2.

3.- ¿Si mi comuna está en fase 3 puedo solicitarlo?

No, en este caso puede acceder al Pasaporte Sanitario Interregional, que permite desplazamientos y estadía en comunas en fase 3 o superiores.

4.- ¿A comunas en qué paso me permite desplazarme el Permiso de Vacaciones?

Permite el desplazamiento o viaje a comunas de fase 2 o superiores.

5.- ¿Desde cuándo estará disponible?

Estará disponible en el sitio web de Comisaría Virtual de Carabineros www.comisariavirtual.cl desde el lunes 4 de enero hasta el 31 de marzo.

6.- ¿Cuántas veces se puede pedir este permiso?

Se otorgará solo una vez y permitirá acudir a un único destino.

7.- ¿Con este permiso puedo viajar al sur de Chile y luego al norte?

No, ya que permite acudir a un único destino.

8.- ¿Si solicito el permiso para una comuna determinada, puedo viajar a otra cercana?

No, ya que el permiso se otorga para la comuna de destino y Carabineros de Chile o la Autoridad Sanitaria fiscalizarán el cumplimiento de esta medida.

9.- Además de los datos personales, ¿qué otra información hay que indicar para obtener el permiso?

Se debe señalar la fecha de salida e indicar las direcciones de destino y origen.

10.- ¿Al obtener el permiso, debo agregar de inmediato la fecha de retorno?

No, antes de retornar puede informar la fecha, indicando las direcciones de destino y origen.

Solicita tu permiso de vacaciones en https://t.co/GNd8VOob3i aquí te dejamos la información que necesitas para poder solicitarlo. pic.twitter.com/sNHt8UNR8f — Carabineros de Chile (@Carabdechile) January 4, 2021

11.- ¿Si la comuna de destino está en paso 2, deberé realizar cuarentena el fin de semana?

Debe respetar las normas y protocolos de la comuna de destino. Si esta se encuentra en paso dos, deberá realizar cuarentena el fin de semana, si está en paso 3 o superior no deberá realizar cuarentena los fines de semana.

12.- ¿Basta con este documento (Permiso de Vacaciones) o debo solicitar otro?

Además deberá solicitar el Pasaporte Sanitario Interregional, disponible en la página www.C19.cl.

13.- ¿Qué sucederá con los hijos de padres separados?

Las personas responsables del permiso son los adultos, por lo tanto, los menores de hasta 18 años con padres separados podrán salir de vacaciones una vez con su madre y otra, con su padre.

14.- ¿Qué pasa si la comuna de destino retrocede a cuarentena?

Existe un permiso de retorno a la residencia habitual, el cual se obtiene desde la Comisaria Virtual.

15.- ¿Cuánto tiempo de duración tiene este permiso?

El permiso no tiene límite de tiempo, pero se deben respetar las condiciones de la fase en que se encuentre la comuna de destino durante toda la estadía.

16.- ¿Si deseo comenzar mis vacaciones un sábado o domingo, puedo viajar con este permiso, en el entendido que durante el fin de semana las comunas en fase 2 están en cuarentena?

Sí, puede comenzar y viajar con este permiso un sábado o domingo.

17.- ¿Este permiso habilita para circular a través de cordones sanitarios?

Sí, pero de todas formas se sugiere consultar a la SEREMI de Salud local por alguna medida local excepcional, especialmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallenes.

18.- ¿Con cuánta anterioridad debe solicitarse el permiso?

El permiso podrá ser solicitado dentro de las 24 horas antes de la salida.



19.- ¿El permiso de desplazamiento habilita para circular en horario de toque de queda?

No, no autoriza el desplazamiento en horario de toque de queda.



20.-¿Cuál es el plazo que tengo para llegar a mi destino?

El desplazamiento desde el lugar de origen al lugar de destino debe realizarse en un máximo de 48hrs. desde la hora de salida establecida en el permiso.



21.- ¿Quién debe solicitar el permiso de desplazamiento?

Debe ser solicitado por una persona que figurará como titular del permiso. En el documento deberá incorporar sus datos y los de sus acompañantes menores de 18 años

IMPORTANTE: entre el lunes 4 y el miércoles 6 de enero, las personas mayores de 14 años y menores de 18 deberán solicitar su permiso como titulares.



22.- ¿Que se debe hacer para solicitar el permiso de regreso?

Deberá ingresar nuevamente el sitio web donde solicitó el permiso de ida y solicitar el permiso de retorno. Los plazos son los mismos que cuando solicitó el permiso de ida.



23.- ¿Que restricciones existen para el desplazamiento?

Las personas no podrán descender del medio de transporte en que se realiza el traslado, hasta llegar a su destino, con excepción de las estaciones de servicio, lugares de

expendio de alimentos o para pernoctar.