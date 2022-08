El senador UDI, Iván Moreira, señaló que podría presentar reserva de constitucionalidad al proyecto que busca anular la Ley de Pesca también conocida como "Ley Longueira", en honor al ex ministro de Economía, quien impulsó la normativa bajo el primer gobierno del Presidente Piñera.

La controversia por el proyecto se originó el pasado miércoles 10 de agosto, cuando el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Daniel Núñez, denunció en sus redes sociales que ninguno de los parlamentarios pertenecientes a la instancia (UDI: Iván Moreira, PPD: Jorge Soria, PD: Fidel Espinoza y Indep. RN: Alejandro Kusanovic.) llegó al debate en comisión, motivo por el cual debió suspenderse.

Tras superar la fracasada sesión, el debate se retomó este miércoles, instancia en que Moreira dejó entrever que podría presentar reserva de constitucionalidad contra la iniciativa y apuntó que la discusión se tomó la palestra por motivos políticos de cara al plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución.

Según Moreira, “si no estuviéramos en periodo de elecciones, probablemente yo hubiera presentado una censura contra el presidente de la comisión (de pesca), pero no lo voy a hacer porque no voy a victimizarlo y hacer como si los parlamentarios de la comisión lo están atacando”.

“Una cosa es una nueva Ley, y uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto. No existe la anulación, lo que existe es la derogación, y este proyecto se hace exclusivamente con motivo del plebiscito” del próximo 4 de septiembre, agregó el senador UDI.

El proyecto en discusión busca declarar “nula la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones”.