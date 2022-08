La medida simplifica el ingreso de extranjeros no residentes, lo que permitirá reactivar a la industria del Turismo que pasa por difíciles momentos.

La industria del Turismo pasa por momentos delicados. Según las estadísticas oficiales, este año han entrado 440.000 turistas extranjeros, lo que equivale a un 80% menos que el 2019, en la época prepandémica.

Sin embargo, hoy hay buenas noticias porque este 1 de septiembre, el Ministerio de Salud terminará con la homologación de vacunas contra el covid-19 para los turistas que quieran ingresar al país. Así lo anunciaron las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía.

Con la resolución, los viajeros podrán ingresar al país con un certificado de vacunación contra el coronavirus entregado por el país donde se realizó la vacunación, además del documento de identidad. El certificado será el pase de movilidad, para ingresar a hoteles, restaurantes, cines, etc.

La ministra Begoña Yarza explicó que la declaración C-19 ya no será necesaria. "La contabilidad y datos de las personas que ingresan a Chile serán obtenidos de la base de datos de la Policía de Investigaciones y no será necesario el llene de este formulario", dijo la Secretaria de Estado.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze detalló que "este anuncio, que actualiza las medidas para el ingreso de turistas extranjeros, permitirá hacer más competitivo a Chile como destino turístico en el ámbito internacional, sustentado además por la alta tasa de vacunación de la población".

Las personas que no tengan vacunas deberán presentar un PCR con resultado negativo, realizado en el país de origen 48 horas antes de llegar a Chile.