En esta jornada se conocerán los detalles de la reforma tributaria que impulsará el gobierno de Gabriel Boric. El ministro de Economía, Nicolás Grau, en diálogo con la radio Cooperativa, detalló que las proyecciones de recaudación de la reforma tributaria son "bastante conservadoras".

El secretario de Estado apuntpo que "el fin último es generar recursos que nos permitan financiar de manera sostenible los derechos sociales en el tiempo; para que eso suceda, las proyecciones que existen respecto a la recaudación tienen que resultar adecuadas".

El ministro detalló a que la iniciativa apuntará a "la elusión; la evasión; el royalty; los impuestos a la riqueza; cambios en impuestos a las personas de más altos ingresos; menos recaudación a través de innovaciones, para aumentar la productividad en el futuro", aclarando que "no juega todo en una sola dimensión, sino que distribuye y busca distintos instrumentos para hacer este aumento, y esa es una buena estrategia, porque no pone todos los huevos en una canasta".

Sobre los ingresos que tendrá el Estado, Grau no entregó una cifra, pero aclaró que "cada uno de estos ítem trae aparejado una proyección de cuál va a ser el aumento de la recaudación producto de ello, y yo diría que en general, esas estimaciones son bastante conservadoras, de manera tal de que no nos pase que se recaude menos de lo que allí se señala".

¿Quiénes pagarán más impuestos?



El responsable de la cartera de Economía anunció que la reforma "en lo sustantivo, genera más recursos para el Estado desde las personas de más altos ingresos: más del 95% de la población no va a pagar más impuestos producto de esta reforma".

Finalmente, anticipó que la propuesta "va a incluir una serie de incentivos para la inversión", pues "las empresas que hacen un mayor esfuerzo en I+D (innovación, investigación y desarrollo) van a recibir apoyo, y finalmente, van a pagar menos impuestos (...) hay un compromiso súper claro por incentivar y promover y premiar a las empresas que se la juegan por la innovación".