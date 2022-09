La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que “el alcohol no es lo que provoca la violencia de género ni tampoco es una excusa. El alcohol, como desinhibidor, es detonante de que situaciones que estaban soterradas se expresen".

La violencia contra la mujer continúa en la agenda como una de las principales preocupaciones del Gobierno de Gabriel Boric. Y las Fiestas Patrias, pese al jolgorio y la alegría, también tienen su lado oscuro. Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2019, durante los fines de semana se registraron más casos de violencia intrafamiliar (VIF) que el resto de los días, siendo septiembre el segundo mes con mayor promedio.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, participaron en un acto para prevenir estos hechos. La secretaria de Estado envió un claro mensaje: “El alcohol no es lo que provoca la violencia de género ni tampoco es una excusa. El alcohol, como desinhibidor, es detonante de que situaciones que estaban soterradas se expresen. Nuestro llamado a la comunidad es que no dejemos pasar los hechos de violencia, que ocupemos los teléfonos de emergencia, para que podamos cerrar estas fiestas patrias en paz y sin una víctima que lamentar”, sostuvo Orellana.

Según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2019, que fue el último año sin restricciones de movilidad, durante los días de fines de semana se registraron más casos de VIF con víctimas mujeres que en los días de semana, siendo septiembre el segundo mes con mayor promedio.

“Nuestro llamado a la comunidad es que no dejemos pasar los hechos de violencia, que ocupemos los teléfonos de orientación y emergencia, el 147, 149 y 1455 para que podamos celebrar estas fiestas patrias en paz y sin ninguna víctima que lamentar”, dijo la ministra.