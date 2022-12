La ex Presidenta Michelle Bachelet volvió a La Moneda. La exmandataria, quien lideró al país entre 2006-2010 y 2014-2018, llegó al Centro Cultural de la Casa de Gobierno en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, acto que fue encabezado por el presidente Gabriel Boric.

Bachelet apuntó fuerte al momento político que vive el país. "Vivimos tiempos de preocupante fragmentación. Frente a eso, no cabe la irresponsabilidad. Los acuerdos básicos son su mejor antídoto porque lo esencial es lo que clarifica el reencuentro entre demócratas", detalló. Este llamado de atención fue interpretado como un mensaje a las fuerzas políticas para consensuar un acuerdo para lograr una Nueva Constitución.

La ex Jefa de Estado afirmó que los líderes de los partidos deben actuar "con sobriedad, con generosidad. La unidad se construye en torno a propósitos fundamentales. Dejemos las discusiones estériles y la estridencia en su lugar: la irrelevancia de las luchas de egos (...) nuestras deudas históricas no han concluido. Pero además enfrentamos un escenario preocupante de banalización de posiciones autoritarias y negacionistas. Se está dando cabida a miradas que han fracasado rotundamente y que se sostienen en la xenofobia y los discursos de odio".

La ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatizó que "lo más grave de todo es que estamos cada vez más cerca de relativizar el acuerdo esencial: entender que la democracia es la única posibilidad de convivencia para garantizar libertades y derechos. ¿Acaso está permitido tomar palco? (...) En otras palabras, gobierno, sociedad civil y organismos internacionales están llamados a hacer fuerza común para proteger y proyectar el patrimonio común de respeto a los derechos humanos".

El mensaje del presidente Boric

El presidente Boric dijo que "por cierto, para mí es un honor hablar después de la ex Presidenta, y le agradezco su tremenda generosidad conmigo, compartir su experiencia, su aprendizaje y su tremenda experiencia no solamente en el cargo que hoy día habito, sino también en esa lucha larga por la defensa de los Derechos Humanos que ella, con tantas otras y otros, han llevado adelante".

Luego apuntó que "me queda marcada una frase que dice en su discurso: 'la irrelevancia de los egos no tiene cabida'. Esa irrelevancia de los egos, invito a que todos nos la cuestionemos si es que en algún momento estamos aportando a ella". Y finalizó diciendo que "ojalá que esta no primara cuando es momento de llegar a acuerdos importantes".