Lula tras ganar las elecciones: "este país necesita paz y unión. Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil".

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial a Jair Bolsonaro en Brasil y retornará al Palacio de Planalto el próximo 1 de enero 2023, luego de 12 años de haber dejado la presidencia de dicho país. Lula se impuso con el 50,9% de las preferencias contra el 49,1% obtenido por el actual mandatario carioca, transformándose así en el 39vo presidente.

Tras conocerse el resultado de los balotajes, el presidente electo se comprometió a “restablecer la paz” en Brasil, en su discurso como vencedor, donde remarcó que los principales ejes de su nuevo gobierno serán la lucha contra el hambre y la desforestación cero.

"Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente", afirmó Lula.

"Esta elección puso frente a frente a dos proyectos diferentes de país, pero hubo un solo ganador, el pueblo brasileño. Esta es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó dejando de lado intereses político y personales para que la democracia salga victoriosa", agregó el mandatario electo de Brasil.

Dentro de ese escenario se comprometió a trabajar en pos de la unión de un país que se encuentra profundamente dividido por los dos sectores políticos que se vieron las caras este domingo. "A nadie le interesa vivir en un país dividido en permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión. Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil", señaló.

"La mayoría del pueblo dejó bien claro que desea más y no menos democracia, más y no menos inclusión social, más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. El pueblo desea más libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. El pueblo quiere comer bien, vivir bien, quiere empleo bien remunerado, quiere políticas públicas de calidad, quiere libertad religiosa y libros en lugar de armas".

Lucha contra el hambre

"No podemos aceptar como normal que millones de personas no tengan que comer o que consuman menos de las calorías que necesitan", enfatizó Lula, recordando que durante su primer periodo (2003 – 2010) la ONU excluyó a Brasil del mapa del hambre; sin embargo, hoy en día hay más de 33 millones de brasileños en dicha situación.

"Este será nuevamente el compromiso número uno de mi Gobierno", puntualizó el mandatario electo en Brasil, reafirmando que "combatir la miseria es la razón por la que viviré hasta el fin de mi vida".

Twitter Lula: "Pensaron que habían terminado con mi vida política. Que me habían destruido. Pero estoy aquí de nuevo. Firme, fuerte y apasionada. No hay nada que me haga desmayar. Buenos días y buena semana para todos."

Desforestación cero

La segunda prioridad del vencedor de las elecciones es retomar el control de las actividades ilegales en la Amazonia, para asegurar la desforestación cero. "Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurio", sostuvo.

Lula también habló sobre las relaciones internacionales y la promoción de tratados en su gobierno. "No nos interesan los acuerdos comerciales que condenan a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materias primas. Reindustrialicemos Brasil, invirtamos en la economía verde y digital, apoyemos la creatividad de nuestros emprendedores y emprendedoras. También queremos exportar conocimiento", comentó.