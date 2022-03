Desde que inició la pandemia de Covid-19 varios trámites se dejaron de realizar debido a la situación sanitaria del país. Durante los años anteriores el Congreso aprobó prórrogas para otorgar mayor plaza a aquellas licencias de conducir que se vencieron durante la pandemia.

Esto se llevó a cabo ya que las municipalidades no cuentan con los recursos ni la capacidad para atender a las personas que requieren renovar su licencia de conducir. Sin embargo, esto no quiere decir que durante este año no se podrá realizar la obtención o renovación de licencias.

Cabe mencionar que esta medida es para prevenir colapsos o aglomeraciones en las municipalidades, y así no generar focos de contagios de Covid-19.

A continuación te mencionamos hasta cuándo estarán vigentes las licencias de conducir vencidas.

¿Hasta cuándo duran las licencias que vencieron en 2020, 2021 o 2022?

La prórroga aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados decreta la vigencia de todas las licencias de conducir, que debieron ser renovadas en el año 2020, 2021 y 2022. Por lo que se encontrarán vigente hasta el día y mes señalado en la licencia respectiva, pero del año 2023.

Esto quiere decir que si te fiscalizan no podrá cursarse ninguna multa por vencimiento de licencia. De todas maneras si deseas renovar o obtener una licencia las municipalidades siguen entregando horas para realizar el trámite.