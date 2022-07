Una preocupante información entregó la académica e investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Juliana Kain, sobre la alimentación de los menores de edad chilenos: “Las cifras de obesidad infantil son muy altas en el país y vienen aumentado hace unos 20 años y siguen en alza”.

La profesional lideró a un equipo de investigadores del INTA, que realizó un estudio para crear el indicador Índice de Riesgo de Obesidad Infantil Comunal (Irobic), que tiene cuatro aspectos fundamentales: salud, situación socioeconómica, entorno educacional y comunal.

En entrevista con la radio ADN, Kain explicó que “el 50% de los niños, a los seis años, tiene sobrepeso. Y de esos, la mitad tiene obesidad; y, últimamente, hemos observado que hay obesidad morbida, cosa que no había hace unos años atrás”, recordando que “la obesidad mórbida está asociada con enfermedades como diabetes e hipertensión, osea, los niños chicos están padeciendo enfermedades de adultos”.

La investigadora puso énfasis en la creación de Irobic. "Lo que busca es analizar qué factores a nivel comunal podria ser modificados para ayudar a bajar la obesidad, porque hay programas a nivel nacional como Elige Vivir Sano, pero nosotros quisimos a nivel local tratar de dirigir y dar orientaciones a las comunas para ver qué cosas podría hacer para mejorar la obesidad infantil”, detalló.

Un problema de oportunidades

Juliana Kain lamentó que “las comunas más pobres son las que tienen más obesidad infantil, porque la dieta no es buena, (los niños y niñas) se mueven menos porque hay menos acceso a áreas verdes y hay menos actividades deportivas”.

La académica, no sin antes lamentar el precio de las frutas y las verduras, reconoció que “da no se que dar recomendaciones, pero si uno pudiera, por lo menos, tratar de que los niños coman un plato de ensalada al día y una fruta, eso ya sería bastante mejor de lo que comen ahora”.

Y ejemplificó con un hecho habitual: “Existe un mayor acceso en las comunas más pobres a los alimentos menos saludables, como los carritos de sopaipillas o frituras, porque si bien en Providencia hay carritos, ahí se venden jugos, frutas, mucho menos fritanga”.

Al final, Kain recomendó a los municipios a promover las actividades deportivas en colegios o áreas verdes, y no como hoy donde “aún existen colegios sin gimnasios o con pocos talleres deportivos”.