IFE Universal | ¿Por qué aún no me pagan el IFE? Consulta con tu RUT el seguimiento de pago

El IFE Universal es uno de los beneficios más solicitados este año en Chile. Su objetivo principal es apoyar económicamente a las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus y por eso se entrega al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares.

Los montos del IFE Universal van desde los 177 mil pesos hasta los 887 mil pesos, dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo familiar. Mientras más grande es la familia, mayor es el monto del bono.

Los pagos del IFE de octubre comenzaron a efectuarse el pasado lunes 29 de octubre. Sin embargo, algunas personas han reportado que todavía no reciben el dinero del aporte. Revisa a continuación por qué aún no te pagan y haz seguimiento a tu postulación.



¿Por qué aún no me pagan el IFE?

El IFE se comenzó a pagar el lunes pasado. No obstante, ese día no se pagó a todos los beneficiarios, si no que solo a unos pocos.

Esto pasa porque el pago del IFE se va realizando de forma paulatina, por tanto podrías recibir el dinero de tu beneficio dentro de los próximos días.

Para conocer la fecha exacta de pago, debes hacer seguimiento a tu postulación.



Consulta con tu RUT el seguimiento de pago

Para hacer seguimiento a tu pago, debes ingresar AQUÍ e iniciar sesión con tu RUT y número de serie o con Clave Única.

Luego, ve a “Detalle de pagos” y listo, podrás conocer la fecha exacta en que recibirás el pago del IFE Universal de octubre.