IFE Universal | ¿Cuándo pagan el IFE para quienes postularon en el segundo grupo de junio?

En estos precisos momentos se encuentra el proceso de pago el sexto Ingreso Familiar de Emergencia del año, que es el primero con carácter de Universal.

Quienes solicitaron el beneficio en el primero periodo de postulación, entre el 5 y el 15 de junio, pueden revisar el estado de sus entregas en la página web del IFE, en la sección “Mis Pagos”.

Pero no todas las personas que solicitaron el beneficio tendrán sus montos dentro de los próximos días, ya que mucha gente no pudo postular en primera instancia, debido a que no se encontraban inscritas en el Registro Social de Hogares.

Hay que recordar que el requisito para recibir el IFE es estar registrado en el RSH y no poseer ingresos mensuales superiores a $800 mil pesos per cápita.

¿Cuándo pagan el IFE para quienes postularon en el segundo grupo de junio?

Debido a lo anterior es que se habilitó un segundo proceso de postulación, el cual se cerró este miércoles 30 de junio y que tiene una fecha de pago diferida a la original.

El pago de quienes postularon en el segundo plazo se iniciará a fines de este mes y se cancelará en conjunto con la entrega de montos regular de julio, por lo que hay familias que recibirán el doble en sus montos.