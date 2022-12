Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este viernes 16 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del viernes 16 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

No te dejes llevar por el nerviosismo, la impaciencia o el estrés, ya que hoy tendrás tendencia a tomar malas decisiones o desviar tus grandes energías debido a eso. Hoy no es un mal día, si logras calmarte te darás cuenta, pero las circunstancias pueden hacerte perder los estribos.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

La alegría domina hoy tu día, quizás porque la Luna está en excelente aspecto con tu signo, ayudándote a sacar lo mejor de ti. Más allá de eso, hoy te esperan alegrías en el ámbito afectivo o doméstico, también de forma inesperada.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tu actividad intelectual y física darán ricos frutos hoy, especialmente en el trabajo y en las áreas mundanas o materiales. Este será un día muy favorable si viajas o recibes a personas de lejos. Además, serás más intuitivo que de costumbre.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

No te preocupes si siente que hay demasiado que hacer o si deseas algo que no puedes hacer por tu cuenta. Aunque eso sea cierto, no debes estar triste porque alguien más te ayudará desde cero. Pronto, incluso hoy, podrás ver cómo será.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Será tu día de paz y descanso. Te va a pasar algo muy agradable y deseado, algo que tiene que ver con el trabajo o las finanzas, pero también con tu vida íntima. Esto puede darte una sensación de gran alegría, satisfacción o un sueño hecho realidad.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tendrás un día en el que deberás saber combinar ser audaz por un lado, pero cauteloso al mismo tiempo. Si sabes cómo hacer las cosas y tiene la inteligencia para hacerlo, te llevará a un gran éxito profesional, financiero o ambos. Es hora de tomar una decisión.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No trates de resolver tus problemas por la fuerza o por medios autocráticos, solo con mucha diplomacia, recuerda que es tu especialidad y lo que mejor sabes hacer. Si bien siempre elegiste la paz y la armonía, ahora puedes elegir la guerra, los que sería tu mayor error.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Pronto verás cómo se resuelven asuntos relacionados con trámites judiciales o administrativos que tomaron mucho de tu tiempo y energía, pero gracias a tu paciencia, eventualmente lo verás resuelto. Cuando logras canalizar tu enorme energía de manera positiva y constructiva, nada se te puede adelantar.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy es un día propicio para los asuntos materiales y financieros, permitiéndote tener buenas noticias sobre ellos. También podrías resolver problemas pasados e incluso cobrar algunos préstamos.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No confíes demasiado en la suerte y ayudas inesperadas. Siempre tienes que escalar la montaña solo y debes tener cuidado si alguien se ofrece a ayudarte porque puede que no sea lo que pretendía ser. Hoy es un día para tener cuidado porque el destino nunca te dará nada, no lo olvides.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es un tiempo para luchar por tus sueños, una oportunidad para seguir el camino que realmente quieres tomar, un tiempo de esperanza. Pero aunque el destino te ponga donde quieres estar, eso no es suficiente, ahora tienes que luchar y poner de tu parte, el destino te lo dará, pero no por nada.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Cuando te llega algo de dinero te encuentras con cierta abundancia que casi nunca puedes disfrutar, porque de repente aparece un ser querido y tienes que ayudar, o aparece una factura y tienes que pagar de inmediato. Algo similar te podría pasar hoy o este fin de semana.