Aries (marzo 21-abril 20)

Por la tarde tendrás tiempo para asistir a algún espectáculo o practicar una afición. Todo ello te va a hacer estar con un espíritu positivo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Vas a pasar un día muy agradable, cuidándote y dándote algunos caprichos que te van a sentar muy bien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tu empeño es algo muy positivo y al final conseguirás que entren en razón. Sentirás mucha satisfacción por lo conseguido.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Esos pequeños inconvenientes que te está provocando el trabajo, quizá por una sobrecarga excesiva, sabrás dejarlos de lado a última hora de la tarde para dedicarte a algo más lúdico, divertido

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy pueden surgir tensiones inesperadas que te lo hagan pasar mal y realmente no tienes ninguna necesidad de soportarlas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Una gestión o un papeleo de última hora puede ponerte en tensión. Pero al final sabrás organizarlo para hacerlo de la manera más rápida y eficiente posible.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Querrás tenerlo todo muy organizado para las celebraciones y hoy vas a dedicar gran parte de tu tiempo a ello.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Puedes aprovechar los buenos momentos para solucionar algunos problemas, desde luego, pero otros escapan a tu control y pueden ser algo complicados.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Perder los nervios con ese trabajo que te han encargado y que va algo retrasado o con problemas que no has generado tu, no es nada conveniente para ti.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Los más cercanos verán cómo tu humor mejora mucho. Y eso es algo bueno para todos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es muy necesario que hagas ese esfuerzo para apartar de tu mente todo lo que signifique negatividad. Te vendrá bien el ejercicio, no dejes de mover tu cuerpo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Acoges de buen grado las ideas que te va a aportar una persona y que puede que te abran un campo de acción o de estudio en el que no habías pensado hasta ahora.