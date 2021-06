Horóscopo de hoy sábado 12 de junio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Quizá hoy sea el día perfecto para estar muy pendiente de una relación que necesita algo de empuje o renovación. No descuides las necesidad afectiva de tu pareja. Lo ideal es que la ofrezcas un plan atractivo, como una cita sorpresa o una cena romántica al aire libre, solos los dos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Un amigo o una persona conocida puede solicitar tu ayuda o consejo y no debes negárselo porque vas a tener muy claro lo mejor para esa persona. Tu intuición le servirá de guía para salir del apuro. El tiempo que le dediques estará bien empleado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Sentirás ligereza en todo lo que hagas hoy ya que va a salir tal y como lo deseas y eso te hace estar con muy buen tono vital y energía para divertirte o hacer cosas que te gustan mucho o te emocionan. Los encuentros serán muy agradables.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Disculparse no es tan malo como parece y si de alguna manera te has excedido tanto con la familia como con un amigo, hoy vas a tener el momento oportuno para pedir perdón y poder dar explicaciones. Te servirá para reflexionar sobre muchas cosas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Sabes que puedes superar muchos obstáculos porque tu impulso siempre está ahí, incluso si a veces te dejas llevar por cierto tipo de desánimo. Asumir que las cosas no son como nos gustaría o no son perfectas es algo que debes gestionar con toda naturalidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Pueden surgir nuevas relaciones afectivas, aunque sólo sean de amistad. Quizá conozcas a alguien que, aunque no lo parezca en un primer momento, tiene muchos puntos de coincidencia contigo. Aprovecha bien la circunstancia, es positiva.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Durante este día del fin de semana lo mejor que puedes hacer es intentar olvidar ciertas responsabilidades, porque a veces te cargas con más trabajo del debido. Sería bueno practicar algún ejercicio suave al aire libre o recargar pilas en el campo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No intentes imponer hoy tus gustos o tus caprichos a todo el mundo, debes hacer un esfuerzo por mostrar más flexibilidad a la hora de aceptar los planes de los demás. Intenta ceder en estos asuntos que al fin y al cabo no son tan importantes.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Pasarás un día en armonía en general y si hay algo que no te gusta mucho o que te incomoda vas a procurar que no sea lo que marque la jornada. Esa una buena opción y más si por la noche tienes algún plan que te hace ilusión. Modérate en todo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tendrás muy buena disposición a tender puentes con la familia política o con personas que no te caen del todo bien. Ese esfuerzo que vas a hacer se verá compensado muy pronto. Haces planes interesantes y todos te siguen.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es imprescindible que pongas muy en claro ciertas ideas, porque a menudo tienes luchas internas que te vuelven bastante irascible e incluso desconfiado o desconfiada con los demás y quizá en ocasiones cometas injusticias en este aspecto. Cuidado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No debes ser demasiado insistente en el aspecto laboral, o examinar todo con lupa, porque no te va a dar demasiados buenos resultados en el día de hoy. Si procuras no enfrentarte a nadie con tus exigencias, las cosas van a funcionar bastante mejor.