Aries (marzo 21-abril 20)

Tomarás una decisión muy inteligente en algo que te has propuesto, no dejes de pelear por tus derechos y por lo que crees justo. Sacarás beneficio de todo eso y con la satisfacción de haber conseguido un proceso importante.



Tauro (abril 21-mayo 20)

No es malo reconocer, que a veces te empeñas en imposibles y eso te cuesta alguna discusión con tu pareja o familia. Este día, debes bajar las expectativas y sobre todo el tono para que las cosas no se pongan tensas.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy puede que estés a la expectativa de una respuesta a través de las redes sociales y puede que te ponga un poco tenso o te moleste. No será nada trascendental, es algo que deberías tomarte con humor.



Cáncer (junio 22-julio 22)

No quejes tanto, de lo que no tienes o te hace falta, es más importante lo que tienes y lo que estás haciendo por eso. Te sentirás mejor, si no miras todo el rato el lado negativo de las cosas.



Leo (julio 23-agosto 22)

A pesar de que hoy no lo habías planeado, te tocará estar con un amigo que necesita de tu apoyo y compañía. No te preocupes, porque podrás seguir más tarde con tus cosas.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Serás parte de un momento o discusión desagradable y pensarás en cómo enfrentarías tu el problema estand en esa posición, cómo habrías reaccionado y cómo puedes mejorar para sentirte bien. Estarás un poco triste.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hay un tema relacionado a lo económico, que hoy no podrás resolver y menos sin colaboración o ayuda. No quieres pedirla, pero debes pensar que no hay nada de malo en eso, que no te de vergüenza porque no has hecho nada mal.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Sigues queriendo aprovechar al máximo tu descanso y te vendría bien si lo acompañas de algún cuidado extra a tu imagen. Quizá encuentres una oferta para eso que no podrás rechazar. Luego te mirarás al espejo con una mirada mucho más satisfactoria.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Evita caer en comentarios malintencionado a través de las redes sociales. Mira solo información que sea segura y verdadera, no dejes influenciar tus pensamientos. Alguien puede tener intenciones ocultas, ten cuidado.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No puedes dejar que la flojera, te haga ausentarte de una reunión familiar y aunque te cueste hacerlo, piensa que luego tendrás una recompensa inesperada. Todo forma parte del equilibrio de la existencia y de lo cotidiano.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Recordarás, que hace poco has vivido algo que te emociona mucho y no te arrepientes de haberte atrevido a hacerlo a pesar de que eso implicó inconvenientes y gastos. Pero la recompensa en lo afectivo es mucho mayor que todo eso.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy toca preocuparte de tus cosas y no te metas en las de los demás, eso te podría traer algún problema. Marca tu propio camino y no pienses en lo que hacen o comentan los demás, es importante que tengas tu propio criterio.