Horóscopo de hoy miércoles 21 de abril de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Tu apuesta de hoy por un asunto de dinero va a resultar muy acertada. Verás que lo que estabas pensando se va convirtiendo en una realidad poco a poco y eso te da energía para aguantar lo que venga. Abres tus posibilidades si tienes confianza en ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tus ambiciones pueden verse frenadas hoy y quizá debas replantearte que no puedes seguir así, ya que lo más seguro es que te esté pasando factura en lo físico, en tu salud. Es mejor que examines tus prioridades. Mira por tu bienestar, es lo primero.

Géminis (mayo 21-junio 21)

A grandes males, grandes remedios. Aplica esta máxima y pon en claro de una vez por todas un asunto al que has dado muchas vueltas en la cabeza últimamente. Debes tomar un camino claro para todos, ya que hay personas que dependen de tu decisión.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es muy importante que no abandones un hábito sano, como caminar o ir al gimnasio incluso si eso te provoca tener que reorganizar tus horarios o levantarte más temprano. Tu organismo lo necesita y eres consciente del bienestar que te aporta.

Leo (julio 23-agosto 22)

Es hora de plantearte tomar un respiro y alejarte de un tema que te está pasando mucha factura emocional, probablemente en el trabajo. Plantéate unas vacaciones aunque sean sencillas, sin grandes lujos ni desembolsos, pero al menos descansarás.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Sacas fuerzas de muy dentro para contribuir a que un hijo o tu pareja se sienta un poco mejor o más alegre. Esa sonrisa que le vas a dedicar, será algo muy importante y te hará sentir también mejor a ti. Hay algo que te llena de orgullo y satisfacción.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No te cortarás en absoluto a la hora de resolver un asunto familiar en el que no te quedará más remedio que hablar con alguien que te está esquivando. Ese impulso es bueno y conseguirás tu objetivo. Intenta que el acercamiento sea suave, sin estridencias.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy corres el peligro de dejarte llevar por la vanidad, ya que te pueden llegar muchos halagos y eso hará que tu ego suba muchos enteros. Pero debes intentar poner las cosas en su justo punto. Se realista y aplica toda la objetividad posible.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Aunque quizá sigues hablando o dando vueltas a un tema espinoso de ayer, hoy las aguas vuelven a su cauce y ves como alguien se muestra claramente de acuerdo contigo en casi todo. Creen en tu palabra y eso te hace respirar con más tranquilidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Obtienes hoy una ganancia de cualquier tipo, puede que sea en tiempo para tu vida personal, ya que hay ciertos recursos que te favorecen y que te ayudan a ganar ese espacio. Estarás muy feliz de poder hacer algo que te gusta y que no podías hasta ahora.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es muy conveniente que no te obsesiones con el tiempo y menos pensar que has perdido una parte de vida, porque si aplicas la inteligencia y sacas a relucir tu parte más racional, verás que has aprendido mucho en un espacio de tiempo corto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Cuanto menos tensión y estrés acumules, mejor vas a sentirte físicamente, ya que de lo contrario, tu cuerpo te puede pasar factura de muchas maneras. Te conviene centrarte en el presente y meditar cómo sacar el mejor provecho a tus virtudes.