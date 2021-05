Horóscopo de hoy lunes 10 de mayo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Los amigos o amigas pueden ser muy buenos consejeros hoy ya que te proporcionarán cariño y muchas razones para que mentalmente encuentres calma o soluciones un problema en el que te estás obcecando y no ves soluciones. Escúchalos.



Tauro (abril 21-mayo 20)

No te dejes llevar por una tentación en la mesa si te has propuesto conseguir un objetivo relativo a la alimentación o a rebajar peso. Te conviene seguir con el camino que has tomado ya que dentro de muy poco conseguirás tu meta del todo.



Geminis (mayo 21-junio 21)

Es duro, pero tendrás que afrontar que debes estar al lado de tu pareja para apoyarla en todo lo que necesite relacionado con su familia. Es un momento poco agradable, pero no debes comportarte con egoísmo o te pasará mucha factura después.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Un objeto bello o artístico puede ser hoy algo que te de muchas emociones positivas y una sensación de bienestar que no te habías imaginado. El interés por ese tipo de cosas va a aumentar mucho en ti y debes buscar más información y aprender.



Leo (julio 23-agosto 22)

Estás a punto de conseguir algo que te supondrá tranquilidad y comenzar a ver la vida con otra perspectiva más relajada. Se alejan temores que este tiempo atrás habían supuesto una constante inquietud. Hay una persona que te aconseja muy bien sobre ello.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Cuanta más generosidad saques a relucir hoy y más lo noten los demás, mejor te vas a sentir. Puede que te vuelques mucho en alguna organización social o con una persona que tiene problemas importantes y a la que ayudas a solucionarlos.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

No querrás que tu pareja se entere de algo que has hecho para ayudarla y que prefieres no sepa para que no se sienta mal. Es una idea que no es negativa, pero piensa si es lo más correcto. A lo mejor no piensa lo que tu crees, debes reflexionar antes de hacer nada.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No te va a pillar de sorpresa una noticia relacionada con el trabajo que estabas viendo venir. Las circunstancias van a cambiar y cuanto mejor te lo tomes, mejor te sentirás. Date una tregua y no pienses en lo peor del tema. Respira hondo.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Cumple con la familia y asume tus responsabilidades, pero en la medida de tus posibilidades. No dejes que manipulen tus opiniones o que intenten obligarte a elegir lo que les gusta a ellos y no a ti. Di no a ciertas cosas con tranquilidad y sin escenas. Lo entenderán.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tendrás obligaciones que cumplir y no puedes dejar que las hagan otros. Cuanto antes lo hagas todo, antes podrás tomarte un tiempo de descanso o de diversión para dedicarte a alguna actividad que te gusta y que te pone de buen humor.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Hay alguien cerca de ti que está esperando una reacción por tu parte ante un tema algo espinoso sobre una relación. Si es una expareja, puede que tus sentimientos no estén claros, pero debes ser valiente y poner las cartas sobre la mesa.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy va a salir todo tal y como deseas, como lo has planeado y si se trata de algo afectivo o amoroso, lo cierto es que te sentirás con el corazón lleno de felicidad. Disfruta de este momento que te trae la vida porque cada uno de ellos es único y especial.