Horóscopo de hoy domingo 25 de abril de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

No insistas en pedir algo a una persona que ya te ha dicho que no, sea lo que sea, porque no vas a conseguir tus propósitos y solo te puedes llevar una mala respuesta que no te pondría precisamente de buen humor. Deja que pase la jornada sin más.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Brillarás mucho en una reunión, aunque sea a través de la tecnología. Eso no impedirá que demuestres muchas cosas positivas y que alguien vea que has hecho algo importante. Tu autoestima sube porque ves que das un paso adelante.



Géminis (mayo 21-junio 21)

No te cortarás en absoluto a la hora de resolver un asunto familiar en el que no te quedará más remedio que hablar con alguien que te está esquivando. Ese impulso es bueno y conseguirás tu objetivo. Intenta que el acercamiento sea suave, sin estridencias.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy corres el peligro de dejarte llevar por la vanidad, ya que te pueden llegar muchos halagos y eso hará que tu ego suba muchos enteros. Pero debes intentar poner las cosas en su justo punto. Se realista y aplica toda la objetividad posible.



Leo (julio 23-agosto 22)

Aunque quizá sigues hablando o dando vueltas a un tema espinoso de ayer, hoy las aguas vuelven a su cauce y ves como alguien se muestra claramente de acuerdo contigo en casi todo. Creen en tu palabra y eso te hace respirar con más tranquilidad.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Obtienes hoy una ganancia de cualquier tipo, puede que sea en tiempo para tu vida personal, ya que hay ciertos recursos que te favorecen y que te ayudan a ganar ese espacio. Estarás muy feliz de poder hacer algo que te gusta y que no podías hasta ahora.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es muy conveniente que no te obsesiones con el tiempo y menos pensar que has perdido una parte de vida, porque si aplicas la inteligencia y sacas a relucir tu parte más racional, verás que has aprendido mucho en un espacio de tiempo corto.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Cuanto menos tensión y estrés acumules, mejor vas a sentirte físicamente, ya que de lo contrario, tu cuerpo te puede pasar factura de muchas maneras. Te conviene centrarte en el presente y meditar cómo sacar el mejor provecho a tus virtudes.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy algo va a salir muy a tu gusto, quizá te enteres de que cierta persona que te lo está haciendo pasar mal se aleja o se coloca en una posición en la que ya no te afecta su influencia. Eso es lo que más tranquilidad te va a aportar. No busques venganza.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Quizá sientas que no estás dictando tu el guión de tu vida y que son las circunstancias de tu pareja las que se imponen y puede que sea cierto. Lo más inteligente es sacar el mejor partido de ello. De momento, toca aceptar las circunstancias.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Cuanto más realista seas en el amor, mejor funcionará todo porque lo cotidiano y la convivencia también forman parte de una relación. Es hora de madurar en este aspecto para avanzar en ella. Te darás cuenta de que no todo es idealismo romántico.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tendrás un día más alegre y fácil en todos los sentidos, en el que te encontrarás con una predisposición mejor para abordar todos los asuntos. El humor mejora considerablemente. Verás el vaso medio lleno y eso te permite abordar ciertos temas con un amigo.