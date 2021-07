Horario Supermercados | ¿Abrirá el comercio este feriado viernes 16 de julio?

Mañana viernes se celebrará una nueva festividad en Chile, ya que por ley este 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen. Con esto, llega un nuevo fin de semana largo, instancia que la ciudadanía podrá ocupar para realizar tareas pendientes.

El comercio es una de las áreas que se ha visto más disminuidas debido a la pandemia del coronavirus. Por esto, este viernes feriado será el momento ideal para realizar las compras que muchos han debido postergar o simplemente compras cotidianas en el supermercado.

No obstante, muchas personas no tienen claro si este feriado será irrenunciable o no. De eso depende el funcionamiento del comercio.

¿Abrirán los supermercados el 16 de julio?

Este viernes 16 de julio no es feriado irrenunciable, por lo tanto el comercio y los supermercados podrán funcionar como lo hacen habitualmente.

A continuación te contamos cuál es el horario de funcionamiento de los supermercados a lo largo de Chile.



Líder, Acuenta y Líder Express

- Lunes a Viernes: 8:00 a 19:00 o 19:30 dependiendo del local.

- Fin de semana y festivos: 8:00 a 19:00 o 19:30 dependiendo del local.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.



Jumbo

Lunes a Sábado: 8:00 a 19:00 hrs.

Domingo y festivos: 9:00 a 19:00 hrs.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.



Unimarc

Lunes a Sábado: 8:30 a 20:30 hrs dependiendo del local.

Fin de semana y festivos: 9:00 a 19:00 hrs dependiendo del local.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.



Santa Isabel

Lunes a Sábado: 8:00 o 8:30 a 19:00 hrs dependiendo del local.

Fin de semana y festivos: 9:00 a 19:00 hrs dependiendo del local.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.

Tottus

Lunes a Viernes: 8:00 a 19:00 o 19:30 hrs dependiendo del local. (algunos en regiones funcionan hasta las 20:00)

Fin de semana y festivos: 8:00 a 19:00 o 20:00 hrs dependiendo del local.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.



Mayorista 10

Lunes a Sábado: 8:00 a 19:30 hrs

Domingo y festivos: 9:00 a 19:00 hrs

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.

Alvi

Lunes a Sábado: 7:30 u 8:00 a las 20:30 hrs dependiendo del local.

Domingo y festivos: 9:00 a 17:30 hrs dependiendo del local.

Revisa AQUÍ el horario de tu supermercado más cercano.



Recuerda que el desplazamiento o asistencia a distintos establecimientos contempla diversas restricciones, dependiendo de la fase del Plan Paso a Paso en que se encuentre tu comuna de residencia.

Revisa AQUÍ qué puedes hacer en Fase 1 de Cuarentena.

Revisa AQUÍ qué puedes hacer en Fase 2 de Transición.

Revisa AQUÍ qué puedes hacer en Fase 3 de Preparación.

Revisa AQUÍ qué puedes hacer en Fase 1 de Apertura Inicial.