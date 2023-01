Han sido semanas complicadas para el gobierno de Gabriel Boric: una baja en las encuestas ciudadanas, acusaciones constitucionales contra sus ministros y el indulto a 13 presos del estallido social han generado críticas incluso dentro del mismo pacto político del presidente.

El primero en instalar la discusión fue el exsenador Guido Girardi (PPD), quien señaló que la lista de Apruebo Dignidad en la elección de consejeros constitucionales sería vista como "la lista del indulto". Días después, la ministra del Interior, Carolina Tohá planteó la necesidad crear un nuevo "pacto de gobierno", con lo que aumentaron los rumores de un eventual cambio de gabinete.

¿Habrá cambio de gabinete en el gobierno de Gabriel Boric?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los rumores y no descartó un eventual cambio de gabinete, pero explicó que esa decisión la determina exclusivamente el presidente Gabriel Boric.

La discusión se instala ante la opción de que Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL y Nuevo Trato) pueda tener mayor protagonismo en el Gobierno conformado por una mayoría de miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio (Apruebo Dignidad).

"Es compartido por los miembros del comité político que ambas coaliciones son igualmente importantes. Eso se refleja en la discusión de nuestro comité político, pero también es algo entendido por parte del conjunto del gabinete", explicó Vallejo.

De la misma forma, Carolina Tohá, planteó la importancia de generar un nuevo pacto oficialista: “Al acercarse un año del gobierno, es necesario poner arriba de la mesa un pacto de gobierno más claramente".

Sin embargo, la propia ministra del Interior detalló que esto no necesariamente se trata de un cambio de gabinete, sino que "más bien implica tener una cultura de gobierno que sea producto de la combinación de estas dos fuerzas. En el fondo, es acordar una manera de trabajar de aquí en adelante", argumentó Tohá.

Al paso de la discusión también apareció la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic quien explicó que: “No son cupos, no son cargos, yo no lo quiero llevar a eso, sino que realmente a que haya un proyecto común construido en unidad (...) Nosotros nos incorporamos como cuadro (al Gobierno), pero no logramos construir un proyecto común, nos adherimos a ese proyecto”.

Elección de constituyentes: ¿Una o dos listas?

Otro punto clave que marcará el futuro del Gobierno es la decisión de formar una lista única de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, o bien ir en dos listas separadas para la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo.

Aún no se define si irán en una o dos listas, pero el plazo máximo para presentar dichas listas al Servel vence el 6 de febrero. De todas maneras, un eventual cambio de gabinete en el que tome mayor protagonismo Socialismo Democrático podría allanar las negociaciones para formar una alianza única.

La ministra Vallejo también abordó esta idea y manifestó que lo ideal para el Gobierno es que vayan en una lista única para estas elecciones, pero que el ejecutivo no ejercerá presiones a los partidos.