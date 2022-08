“El Tren de Aragua fue, derechamente, desarticulado”. De esta manera, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, sostuvo que hubo una sobrerreacción respecto a la amenaza del crimen organizado internacional en el norte del país, eso sí descartó que haya terminado el trabajo de persecución, señalando que la organización buscaría rearticularse.

En entrevista con radio Universo, el persecutor afirmó que, a su juicio, se sobredimensionó la presencia del Tren de Aragua en la región, añadiendo que el alcance de la organización “muy debilitada”.

“Se sobrerreaccionó respecto a una preocupación legitima. Hoy día yo podría decir un poco desde la labor que hemos realizado que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada”, señaló Carrera.

Prueba de ello es “que el último de los detenidos, que nosotros lo teníamos como el líder, fue detenido en el desierto intentando abandonar el país”, agregó el fiscal.

Por otro lado, el persecutor aseguró que Carabineros “no ha recibido amenazas directas de esta organización ni ninguna otra. Lo que ocurre es que distintas instituciones estamos tomando resguardos y frente a cualquier duda, se dictan instructivos internos respecto a formas de actuar”.

“Hoy estamos en una situación de menor riesgo. Incluso, yo sería más categórico, yo diría que en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo estratégico no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo", puntualizó.

Carrera también explicó que el trabajo persecutor aún no termina, ya que lo más probable es que la organización intente rearticularse nuevamente en la zona.

“No me cabe duda de que van a tratar efectivamente de rearticularse en esta región, pero pensemos que todo el organigrama que nosotros estudiamos por 8 meses hoy día están todos privados de libertad. Por lo tanto, los próximos meses vamos a ver caras nuevas, una renovación”, explicó el fiscal.

Todo esto, “por la posición geográfica que tenemos y lo conveniente que resulta para ellos tener presencia en este lugar, pero lo cierto es que la organización como tal en esta región fue absolutamente desarticulada”, concluyó el persecutor.