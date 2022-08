Dentro de una semana comienza septiembre y eso solo significa una cosa: ya no queda nada para el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En esta fecha es común cumplir algunas tradiciones, ya sea en cuanto a la comida, como a la decoración.

Lo que muchos no saben es que en esta época hay ciertas obligaciones que las personas deben cumplir si no quieren enfrentar multas, como por ejemplo izar la bandera en determinada fecha y de una forma en particular.



¿Es obligación colocar la bandera chilena en septiembre?

De acuerdo con la ley 20.0537 sobre el uso e izamiento del pabellón, izar la bandera "será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento". En este caso se debe izar obligatoriamente la bandera de chile los días 18 y 19 de septiembre.

Quienes no cumplan con esta medida arriesgan una multa de entre 1 y 5 UTM, es decir entre $52 mil pesos y $263 mil pesos aproximadamente. Es importante remaarcar que esta normativa está bajo consideración y criterio de Carabineros de Chile.



¿Cómo izar la bandera correctamente?

El artículo 3° del decreto 1.534 que determina los emblemas nacionales y reglamenta su uso, indica que la bandera se debe exponer en el exterior de los edificios o construcciones, en un tamaño proporcionado, en buen estado de conservación y limpieza. Se debe colocar en un asta de color blanco, cuya longitud no será inferior a cuatro tercios de su vuelo izada al tope.

Si no es posible izarla en un asta o mástil, se colocará extendida totalmente en forma horizontal o vertical, debiendo quedar en ambos casos, el cuadro azul en la parte superior y a la izquierda del espectador.

Revisa un ejemplo a continuación: