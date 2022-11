Exdirector general de Carabineros y el fraude en la institución: "No me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer"

El exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos está imputado por malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público en el caso de fraude de Carabineros, que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. Por tal situación, el ex uniformado está con arresto domiciliario nocturno.

Según lo reportado, Villalobos recibió, en su calidad de autoridad máxima de la institución, 982 millones de pesos, de los cuales supuestamente sustrajo $606 millones y se apropió de $67,4 millones en un lapso de diez años.

En una entrevista con el programa "Informe Especial" de TVN, Villalobos aseguró que "no me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer. Yo recibí y entregué gastos reservados. Los recibí en mi calidad de general director o en mi calidad de jefe de alguna alta repartición. Por consiguiente, estos fueron entregados a la función que yo cumplía como carabinero y que está establecida en la ley".

Sobrte el uso de los gastos reservados, el exuniformado explicó que "los gastos reservados se utilizaban en lo que dice la ley: en información, orden público y prevenir delitos. En lo que yo quiero insistir es que siempre fueron utilizados de buena forma y en lo que dice la ley".

Uno de los puntos de la investigación afecta al general (r) y exdirector de Finanzas Flavio Echeverría. Según lo reportado por la Fiscalía de Magallanes, Echeverría era el responsable de definir los montos a retirar y luego justificar los déficits. Villalobos se declaró inocente: "Nunca supe, ni lo avalé que haya sido utilizado en vacaciones o depositado en las cuentas corrientes".

Tambén se le preguntó si entregó fondos a sus sucesores en el cargo, como Hermes Soto, Mario Rozas o Ricardo Yáñez, quienes no han sido formalizados por la justicia. El investigado exgeneral declaró que "si el general Soto era jefe de una alta repartición, a través de ella él tiene que haber recibido gastos reservados (...) Nunca dispuse que los gastos reservados fueran entregados a personas naturales; los responsables de ello eran los jefes de las altas reparticiones. Ahora, si después de todo esto no han sido formalizados, es simplemente porque se utilizaron en lo que dice la ley, y se utilizaron de buena forma".