Mientras el ex presidente Ricardo Lagos acusó a Sebastián Piñera porque en sus “dos gobiernos se dedicó a endeudar al país”, Piñera replicó que Lagos que "no considera las circunstancias".

Ex presidente Lagos criticó a Piñera por manejo fiscal: en sus “dos gobiernos se dedicó a endeudar al país”

El ex presidente Ricardo Lagos (2000 – 2006) criticó el manejo económico y la responsabilidad fiscal de su par Sebastián Piñera, por el aumento de la deuda pública al 36,3% a fines del 2021, ad portas de terminar su segundo mandato. De acuerdo al ex mandatario, en la última década, Chile se endeudó cerca de cuatro puntos del PIB, “porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba”.

El pasado 21 de noviembre, en el foro "Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia", evento organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica; Lagos cuestionó la gestión de Piñera, asegurando que, en sus “dos gobiernos se dedicó a endeudar al país”.

"¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? ¿(Michelle) Bachelet 1 lo dejó en cuánto? Paso el aviso: yo lo dejé en cinco, ella en ocho -porque le tocó la crisis asiática-. Con (Sebastián) Piñera empezó a subir, con Bachelet (2) siguió subiendo y con Piñera (2) terminó de subir, antes del Covid", criticó Lagos.

A ello agregó que, durante el segundo Gobierno de Piñera, la deuda pública se ubicó en torno al 36%. “O sea, en el término de esos periodos de 10 años, se endeudó Chile el equivalente de por lo menos tres o cuatro puntos del PIB, porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba. ¿Cuál fue la solución? Endeudemos a Chile”.

Respuesta de Piñera

Las palabras de Lagos hicieron eco en el ex presidente Piñera, quien participó durante la jornada de ayer en el conversatorio. En la instancia, replicó que las declaraciones de su antecesor, “no fueron afortunadas”, debido a que “no se ajusta a la realidad” y “tampoco considera las circunstancias”.

"Yo tengo aquí un cálculo -mostrando un gráfico- de cuánto era la deuda promedio bruta durante el Gobierno del Presidente Lagos: 12,5% del PIB. Y cuanto fue la deuda promedio durante nuestro primer gobierno: 11,1% del PIB, o sea, menos que el promedio que tuvo el Presidente Lagos", consignó Piñera.

Según los datos del Ministerio de Hacienda sobre la Evolución de la Deuda, el presidente Lagos recibió su mandato con una deuda pública del 13,4% y terminó su periodo con una deuda del 7%. En contraste, Piñera recibió su primer mandato con un índice del 5,8%, culminando su primera parada en La Moneda con un endeudamiento del 12,7%.

El presidente de derecha añadió que en su segundo Gobierno aumentó el endeudamiento ante el estallido social del 2019 y la pandemia del COVID-19.

"En el segundo Gobierno la deuda creció. Claro que creció, porque tuvimos que enfrentar cuatro crisis que nunca habíamos conocido en Chile, pero creció menos de lo que había crecido en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que no tuvo que enfrentar esas crisis. Así que, desde ese punto de vista, quiero clarificar que el tema de responsabilidad fiscal es un tema que estaba muy presente en nuestro Gobierno", cerró el ex mandatario.

De acuerdo a los mismos datos de la cartera de Hacienda, durante el segundo periodo de Bachelet, la deuda pública aumentó 8,6 puntos porcentuales, subiendo de un 15% el 2014 a un 23,6% el 2017. Mientras que, en el segundo periodo de Piñera, en tanto, el endeudamiento creció 10,7 puntos porcentuales, expandiéndose desde el 25,6% en 2018 al 36,3% el 2021.