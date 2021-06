Elecciones Gobernadores | ¿Es obligatorio ir a votar en la segunda vuelta?

Solo quedan cuatro días. Este domingo 13 de junio se realizará la segunda vuelta de elecciones de Gobernadores Regionales. Este es un nuevo cargo, que viene a reemplazar en parte la labor del los Intendentes, y por lo tanto es primera vez que la ciudadanía debe votar por un Gobernador para su región.

En total, son 13 regiones de Chile que deberán repetir este proceso electoral, ya que los candidatos no alcanzaron los porcentajes necesarios para ser electos en mayo pasado. Las únicas regiones que se exceptúan de participar, porque ya definieron a sus Gobernadores, son Valparaíso, Aysén y Magallanes.

Sin embargo, considerando la compleja situación que vive la emergencia sanitaria del coronavirus en la actualidad, muchas personas se preguntan si es obligatorio votar en esta segunda vuelta.

Te contamos todos los detalles a continuación.



¿Es obligatorio ir a votar?

Desde el 31 de enero de 2012, rige en Chile la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario

Esto quiere decir que este domingo 13 de junio no es obligatorio ir a votar y que por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una multa.