El escritor británico Salman Rushdie vivió días aciagos en agosto pasado. Cuando estaba a punto de dictar una conferencia el 12 de agosto, el literato sufrió una agresión en el condado de Chautauqua, ubicado al oeste del Estado de Nueva York.

La gravedad de las lesiones preocupó a todo el mundo de las letras, pero no hubo un informe indicando la gravedad de las lesiones. Este fin de semana, el agente del escritor, Andrew Wylie indicó, en el diario El País de España, la dura realidad de Rushdie.

"Sus heridas eran profundas, pero perdió también la vista de un ojo. Tenía tres heridas graves en el cuello. Una mano quedó incapacitada porque le cortaron los nervios del brazo. Y tiene unas 15 heridas más en el pecho y el torso", explicó el agente. "Fue un ataque brutal. No puedo dar ninguna información sobre su paradero. Va a vivir. Eso es lo más importante", destacó.

La agresión a Rushdie ocurrió en el condado de Chautauqua, cuando un hombre irrumpió en el escenario y lo apuñaló varias veces, especialmente en el cuello y el abdomen.

La policía local detuvo a Hadi Matar, un joven estadounidense de origen libanés, quien se declaró inocente en el juicio que comenzó en agosto.

El ataque a Rushdie tiene una historia muy antigua. En 1988, el escritor publicó Los Versos Satánicos, novela que algunos musulmanes consideraron blasfema por los comentarios sobre el profeta Mahoma. Al año siguiente, el ayatolá Ruhollah Khomeini, entonces líder de Irán, dictó una fetua (edicto religioso) en la que llamaba a los musulmanes a asesinar a Rushdie.

Aunque en 1998 el gobierno iraní dijo que ya no respaldaría la fatua, el escritor sigue recibiendo amenazas.