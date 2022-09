La diputada María Luisa Cordero lanzó duras acusaciones contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. La parlamentaria independiente (en cupo de Renovación Nacional) y que representa al distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago) aseguró que el secretario de Estado le pagaba a delincuentes para provocar destrozos.

La doctora, que participa en el programa Las Cosas como Son, aseguró que "yo trabajaba el 2006 en Paternitas, esta fundación que se hace cargo de delincuentes, y un día llegó atrasado uno de mis pacientes delincuentes. Le dije 'por qué llegaste atrasado a mi consulta'. (La respuesta fue) 'No doctora, porque el (Giorgio) Jackson me pagó siete lucas pa ir a romper semáforos'".

La parlamentaria siguió con su discurso y explicó que "yo se los cuento, no para pelar a Jackson, sino para que la gente salga de la ingenuidad que tiene. El tal Jackson que aparece tan racional, que donaba su sueldo... mentira, dona plata para generar a su partido, para eso dona su plata. Y él le pagaba a estos drogadictos, delincuentes que robaban celulares, para ir a romper semáforos en las protestas. La gente tiene que saber que esto es una organización política. Todo esto que pasa no es casual. Esta es la pata en la calle que tiene el Partido Comunista".

Cabe señalar que Hiorgio Jackson nació el 6 de febrero de 1987, por lo que en 2006 tenía 19 años y seleccionado nacional juvenil de vóleibol.

En el programa también participó la exconstituyente Teresa Marinovic. Y agregó que "no sé si fue Jackson u otro, pero lo claro es que me ha llegado por muchas fuentes que ha habido pagos para causar destrozos los viernes en la tarde. Yo trabajo con una persona que fue una vez, y que todos sus amigos iban a esto, una vez a la semana, era como un carrete, y pagado".