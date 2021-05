Día de Star Wars | ¿Qué significa y por qué se celebra el 4 de mayo?

La cultura pop tiene sus bastiones bien definidos. Películas, cómics, arte, música y un sin fin de expresiones artísticas han llenado por décadas el vacío del entretenimiento en las personas.

Uno de los bastiones más reconocidos es la saga de Star Wars (Guerra de las Galaxias, en español). La creación de George Lucas trascendió en el tiempo luego de su estreno en el lejano 1977, y dio comienzo a una de las franquicias más populares y exitosas de la historia del cine.

El film de ciencia ficción se elevó a la categoría de icono pop y a más de cuarenta años de su inicio, las generaciones siguen recordando e idolatrando el legendario producto de Lucasfilm.

Ahora bien, esta masividad y locura por Star Wars no es solo de palabra. Hay un día en el calendario que está dedicado a la saga y sus fanáticos: el 4 de mayo.



¿Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars?



Esta celebración es un homenaje a la franquicia desde sus propios fanáticos. El día fue seleccionado a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News, el 4 de mayo de 1979.

La nota hacía eco de las felicitaciones por parte del Partido Conservador del Reino Unido hacia Margaret Thatcher por su reciente designación como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, señalaba el escrito, que era una clara referencia a la icónica frase “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

De ahí en más, se consideró al 4 de mayo como el día predilecto para celebrar la saga de Star Wars.