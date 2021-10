El Cuarto Retiro del 10% de AFP entró en recta final y vivirá fechas claves en estas jornadas. El proyecto que partió como una iniciativa de diputados como Pamela Jiles y Jorge Durán logró sortear la votación de sus pares y hoy se vota en el Senado.

Justamente, en dicha instancia se espera se viva un proceso más complejo, considerando que esos parlamentarios ya han manifestado su rechazo al proyecto que permitiría retirar fondos de pensiones por cuarta vez.

La última voz en anunciarse como detractora fue la de la senadora de oposición Carolina Goic (DC), señalando que "hoy hay un escenario completamente distinto y muchos estuvimos dispuestos a hacer la excepción entendiendo que había que dar respuestas en pandemia por una situación excepcional".

"Distinto es el Cuarto Retiro. Y después de escuchar los argumentos técnicos no hago más que reforzar mi postura. Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el Cuarto Retiro", manifestó a La Tercera.

Por lo mismo, este Cuarto Retiro se espera sea discutido y votado hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para así en las próximas jornadas ser votado en Sala. Allí, requiere de 26 votos para avanzar a fase final y promulgarse como ley. De lo contrario será revisado por una Comisión Mixta.



¿Quiénes podrían cobrar el Cuarto Retiro?

De pasar la votación del Senado y posteriormente aprobarse como ley el eventual Cuarto Retiro del 10% de AFP, no todos los cotizantes poseen fondos para hacer efectivo este cobro. Recordar que las indicaciones aprobadas previamente entre los diputados fueron las siguientes:

- Cobro mínimo de 35 UF ($1.000.000 aprox.) y un tope máximo de 150 UF ($4.500.000 aprox.). Quienes tengan ahorros inferiores al mínimo, podrán solicitar el monto completo.





- Pensionados por rentas vitalicias pueden solicitar el adelanto, aunque este punto está en discusión en el Senado.

- Se garantiza el pago de deudas por pensiones alimenticias no pagas.

- Personas con enfermedades catastróficas también pueden tramitar el retiro del 100% de sus fondos.

- Serán dos años de plazo para cobrar el Cuarto Retiro.

Recordar que inicialmente, la Superintendencia de Pensiones señaló que cerca de 5.5 millones de personas se quedarán sin fondos en caso de eventualmente retirar sus dineros en el Cuarto Retiro.