Este viernes 20 de enero se cierra el primer proceso de matrícula en la universidad para los estudiantes que fueron aceptados en las instituciones del sistema de Admisión 2023. Sin embargo, hay un segundo grupo de personas que quedaron en lista de espera y que tenían dos opciones.

Una alternativa para quienes estuvieran en esta caso es matricularse en alguna universidad en la que sí fueron seleccionados, en la que luego podrían ejercer su derecho a retracto. Asimismo, este grupo puede esperar para el segundo periodo de matrícula en donde se publican los resultados de quienes están en lista de espera.

¿Cuándo salen los resultados de la lista de espera en las universidades?

Los estudiantes que quedaron en lista de espera podrán inscribirse en la universidad en el segundo periodo de matrícula que comienza este sábado 21 de enero y termina el viernes 27 de enero.

Por lo tanto, a partir de este 21 de enero deberás esperar a que la universidad te contacte por teléfono o correo electrónico para informarte que fuiste seleccionado. En dicho caso, deberás matricularte en la institución a través de su respectivo sitio web.

¿Qué pasa si no corre la lista de espera y la universidad no me contacta?

En caso de que la universidad no te contacte, significa que la lista de espera no corrió y no fuiste escogido, por lo que deberás matricularte hasta el 27 de enero en alguna otra institución.

Cabe recordar que el movimiento de la lista respeta de manera estricta el orden en que figuran los estudiantes de acuerdo con su puntaje.

De todas maneras, puedes contactar a la universidad vía llamada o por mail para explicarles tu situación y consultar si tienes opciones de matricularte.

Es muy importante que quedes matriculado durante esta segunda etapa, ya que así también podrás recibir los beneficios estatales como la Gratuidad y otro tipo de becas.

Revisa el calendario de Admisión 2023