¿Cuándo me toca la cuarta dosis? Revisa el calendario y quiénes pueden vacunarse

Durante la jornada de hoy jueves 24 de marzo el Ministerio de Salud informó 9.414 casos nuevos, los cuáles 1.652 son casos asintomáticos que se suman a los 37.204 casos activos. La situación epidemiológica mantiene un 8.91% de positividad a nivel nacional, mientras que la región metropolitana se lleva el 7,41%.

Como se puede evidenciar los contagios han disminuido considerablemente en comparación con enero y febrero, a pesar que durante este año se registraron cifras históricas el sistema hospitalario no colapsó ya que la gran parte de la población se encuentra vacunada, esto genera que los contagiados no se agraven y no caigan hospitalizados.

Es por esto que es esencial que mantengan todas tus dosis al día, cabe descartar que la vacuna no te protege de no contagiarte con el coronavirus. El Minsal ha administrado más de 50 millones de dosis de vacunas, correspondiente al 93,45% de la población vacunada con su esquema completo.

A continuación te mencionamos quiénes deben vacunarse con la cuarta dosis, y dónde saber la fecha de tu última dosis.

¿Quiénes pueden vacunarse con la cuarta dosis?

Para conocer la fecha de vacunación de tu última dosis ingresa a mevacuno.gob.cl, a continuación te damos a conocer el calendario de vacunación de esta semana.

Cuarta Dosis personas inmunocomprometidas

Cuarta Dosis personas mayores de 18 años

Cuarta Dosis funcionarios del área de salud