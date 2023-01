Los días feriados son fechas muy importantes para planificar ese viaje pospuesto, visitar a familiares, o bien salir con amigos para descansar tras una ajetreada semana laboral. Si bien, son días esperados por muchos para descansar y viajar, estas fechas suelen ser importantes, ya que celebran o conmemoran a personajes, culturas y religiones.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Tras los feriados de Año Nuevo entre el 1 y 2 de enero, el próximo feriado que corresponde será el de Semana Santa entre los días viernes 7 y sábado 8 de abril.

¿Cuándo habrá feriado irrenunciable?

El próximo feriado irrenunciable en nuestro país corresponde al del Día Nacional del Trabajo durante el 1 de mayo.

¿Qué significa que sea irrenunciable?

Esto quiere decir que durante el día irrenunciable el comercio no funcionará de forma habitual, es decir, a menos que no pertenezca a ciertos rubros específicos, el comercio no tendrá la obligación de abrir sus puertas como los mall, supermercados, entre otros.

En cambio, están excluidos de esta medida los restaurantes, cines fuera de centros comerciales, farmacias de turno y bencineras, estos pueden funcionar de forma normal. Por otra parte, podrán de igual manera funcionar los negocios, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños.

¿Cuáles son los próximos feriados de este 2023?

Además de los ya mencionados anteriormente, estos serán los feriados que se celebrarán durante este 2023: