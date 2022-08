El Bono Dueña de Casa o Bono de Protección, es un beneficio entregado por el Estado mensualmente a todas las familias y personas usuarias del programa de Chile Seguridades y Oportunidades, mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).

Este beneficio es entregado por el Ministerio de Desarrollo Social y se entrega en un periodo de 24 meses, es decir dos años, a la dueña de casa o a la persona que sea el jefe de hogar de la familia beneficiaria.

¿Quiénes pueden postular al beneficio?

Este no es postulable, ya que como ya se mencionó anteriormente, el pago se realiza de manera automática a quienes cumplan con los requisitos. Esto mediante haber aceptado la invitación a participar a uno de los programas del subsistema, que puede ser Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Una vez aceptada esta invitación deberán firmar la carta de compromiso y plan de intervención, para así empezar con el acompañamiento psicosocial y después empezar a recibir los pagos mensuales del beneficio.

Los montos que entrega el beneficio son los siguientes:

Los primeros 6 meses: $19.582 pesos.

Desde el mes siete al mes 12: $14.903 pesos.

Desde el mes 13 al mes 18: $10.246 pesos.

Desde el mes 19 al 24: $15.597 pesos.

Este beneficio se paga el día 15 de cada mes, mediante un depósito en la Cuenta RUTy también se puede retirar en efectivo en sucursales del Banco Estado y La Caja de Compensación Los Héroes.

De igual forma el pago se realizará a la persona que viva sola o al integrante de la familia usuaria que corresponda según el siguiente orden de prioridad:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso de que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

De igual forma puedes ingresar AQUÍ en el IPS en Línea para consultar si recibes el Bono Dueña de Casa.