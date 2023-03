Un nuevo terremoto sacudió a las autoridades del salud del país tras la preocupación de ex autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), quienes manifestaron la poca cobertura que se ha alcanzado con la vacuna bivalente a solo días de que se cumplan 3 años desde el comienzo del Covid-19 en Chile.

Preocupación por la poca vacunación

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunciaron su preocupación por las consecuencias de una baja cifra de vacunación por Covid-19.

Cabe destacar que según el actual reporte del Minsal, de 8 millones de personas, solo se han logrado vacunar 2 millones, es decir, cerca de un 25% de cobertura a la población chilena.

Acusan de no contar con stock necesario

Jaime Mañalich, en un audio que informó el medio BiobíoChile apuntó a que “El Ministerio de Salud no tiene suficientes vacunas para una gran campaña de vacunación. Hay que tener controladas a las personas que vacunan. Ya de hecho en la atención primaria, en los vacunatorios, se han despedido a muchas personas. Si se va a hacer una campaña de comunicación para que la gente se vacune, eso se requiere contar contar con las vacunas y con las personas que pongan las vacunas”.

En tanto la ex subsecretaria de Salud Pública acusó de que no se han visto campañas de comunicación por parte de las autoridades de la salud “No hemos visto campañas de comunicación, no hemos visto una comunicación clara… Yo hubiera esperado que llegando marzo hubiéramos tenido una buena cobertura de vacunación de la bivalente y de los niños que entran a clases”.

Informe Covid

Durante este jueves 2 de marzo, Minsal anunció una nueva cifra de casos positivos por Covid-19 y que alcanzaron los 2.840.

En relación a lo anterior, 178 personas presentaron casos nuevos sin síntomas y hasta el momento hay 6.392 casos activos a causa del virus.

En las últimas 24 horas se han realizado 16.729 exámenes y se registró una positividad del 12,23%.