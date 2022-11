Seguramente en los últimos días has visto que en Instagram las personas que sigues, suben a sus historias carteles de festivales parecidos a los de Lollapalooza o Primavera Sound, con un line up de sus artistas favoritos. Si todavía no sabes lo que es, nosotros te contamos.

¿Con qué aplicación se puede crear el cartel que se ha hecho viral?

Estos carteles se crean con una aplicación llamada Instafest, la cual, a través de la información de tu Spotify, recopila los artistas y canciones que más escuchas y los usa para crear un cartel.

Para hacer tu propio cartel de festival, primero que todo, debes tener una cuenta en Spotify. Si ya tienes listo este paso, tienes que ingresar a página web oficial de Instafest (AQUÍ).

Una vez dentro del sitio web, haz clic en "Iniciar sesión con Spotify", luego regístrate con tu cuenta de la app y acepta las condiciones.

Tras finalizar todos los pasos, automáticamente la página generará tu propio cartel, con diferentes nombres que tú como usuario puedes editar o cambiar a tu gusto.

Cabe destacar que, si no tienes Spotify, también puedes hacer el cartel con Last.fm, la cual es una aplicación que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales.

¿Cómo personalizar el cartel Instafest?

Cuando se esté listo tu cartel, el sitio web te dará la opción de editarlo, y puedes elegir entre los mejores artistas de las últimas 4 semanas, últimos 6 meses o de todo el tiempo.

También puedes personalizar el estilo del cartel, y elegir entre tres estéticas, Amanecer en Malibú, Crepúsculo en Los Ángeles o Anochecer de Mojave.

Además está la opción de cambiar el nombre del festival o simplemente ocultarlo.

Cuanto esté listo tu cartel de festival, solo haz clic en "Guardar y compartir", para que las demás personas puedan verlo en tus redes sociales.

Mira este ejemplo:

¿Cómo descargar Spotify?

Android:

Si tu teléfono tiene sistema operativo Android solo debes ir a PlayStore, buscar Spotify y descargarlo. Luego deberás crear tu cuenta.

iOS:

Si tienes iPhone Ingresa AQUÍ y descarga la aplicación, luego regístrate.