Viajes interregionales | ¿Cómo obtener el certificado de residencia?

Con la implementación del Pase de Movilidad hace algunas semanas, muchas personas comenzaron a barajar la opción de viajar a otras regiones del país. Cabe recordar que las personas que porten el Pase de Movilidad y viva en comunas en fase de transición o superior, pueden realizar viajes interregionales.

No obstante, quienes no hayan completado su vacunación contra el Covid-19 y por lo tanto no cuenten con Carnet Verde, deberán portar otros documentos:

- Retorno a domicilio : presentando certificado de residencia entregado por la junta de vecinos, más una boleta a nombre del pasajero de algún servicio a domicilio a donde se dirige.

- Fines laborales : presentando credencial de trabajo, además del certificado de la Comisaria Virtual.

- Tratamiento médico : presentando permiso de Comisaria Virtual.

- Asistencia a funerales familiar : presentando permiso de Comisaria Virtual.



¿Cómo obtener el certificado de residencia?

Si quieres retornar a tu domicilio mediante un viaje interregional deberás contar con un certificado de residencia.

Para ello puedes utilizar el certificado de residencia emitido por la junta de vecinos.

Cabe recordar que además se te solicitará el Pasaporte Sanitario C19. Puedes descargarlo AQUÍ.

Para otras formas de solicitar un certificado de residencia haz clic AQUÍ.