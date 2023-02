Debido a las altas temperaturas y los incendios forestales, las mascotas se pueden ver muy afectadas en su salud e incluso peligrar su vida. Es por esto que es esencial saber qué hacer ante estas situaciones.

¿Qué hacer ante las olas de calor?

Revisa esta serie de consejos y recomendaciones de Giovanna Repetti, veterinaria de SuperZoo, que debes tener en cuenta ante las altas temperaturas:

Analiza su comportamiento y respiración:

Si las temperaturas sobrepasan los 28°C vas anotar que tu mascota disminuye su actividad física, toma más agua, busca lugares frescos, jadea y en el caso de los gatos, suelen acicalarse más.

El jadeo y la transpiración es un mecanismo de regulación de calor en el caso de los perros, así como lo es el acicalarse en los gatos; estos procesos fisiológicos los ayudan a bajar sus temperaturas corporales en los días calurosos.

Cuidados básicos:

Para ayudar a nuestras mascotas con los días de intenso calor es importante evitar la actividad física en los horarios de más calor y evitar el cemento caliente para prevenir quemaduras en sus almohadillas.

Es de suma importancia que siempre tengan a disposición agua fresca y limpia, además de un lugar con sombra.

Nunca dejarlos en autos cerrados o en jaulas con exposición al sol. Por otro lado, para refrescar a tu mascota, puedes ofrecerle cubos de hielo en su agua de beber, tenerle mantas refrigerantes donde se pueda echar, humedecer su pelaje con una toalla y/o ponerle un ventilador.

En el caso de incendios

Frente a un golpe de calor por incendio:

Si la temperatura de tu mascota supera los 40°C, se corre el riesgo de que sufra un golpe de calor o shock térmico, problema que incluso puede desencadenar en un final mortal.

Los síntomas de un golpe de calor son: mucosas, especialmente encías, muy enrojecidas, dificultades para respirar, y en el peor de los casos, vómitos, diarrea, pérdida de conciencia y convulsiones.

Si notas cualquiera de estos síntomas deberás llevarlo a la veterinaria lo más pronto posible, y mientras tanto enfocarte en intentar bajar su temperatura con compresas frías en zonas como las axilas, abdomen y patas, o acariciarlo con un paño húmedo.

Curar quemaduras:

Si tu mascota presenta quemaduras debes trasladarla a una clínica veterinaria y contactar a algún veterinario que pueda asistirte mientras haces el traslado.

Es muy probable que el veterinario que llames te recomiende hidratar a tu mascota, pero solo si esta está consciente, además te pedirá bajar la temperatura de la zona afectada con agua o suero, y puede llegar a recomendarte limpiar la quemadura. Luego te aconsejará cubrir la herida, sin hacer presión, con una gasa estéril y suero fisiológico.

En el caso de ver animales silvestres:

Si se ven sanos, la mejor recomendación es no acercarse, no alimentarlos y no llevarlos a los domicilios, ya que estos se reubican de manera natural.