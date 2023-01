El alcalde Germán Codina se lanzó con una sorpresiva denuncia la mañana de este miércoles en medio del matinal de Canal 13, cuando reveló que hay municipios que intentaron "chantajear" a artistas para que no se sumaran a la parrilla del próximo Festival de Puente Alto.

¿Por qué se produjo el supuesto chantaje que buscaba bloquear al Festival de Puente Alto?

Luego de ser invitado al programa Tu Día para hablar de la actual agenda de seguridad en el país, Codina tuvo espacio para invitar a los vecinos de su comuna a participar en el evento.

Fue allí que explicó que la iniciativa "es un esfuerzo municipal por llevar entretención de primer nivel a la comuna. Sabemos que muchas familias no necesariamente tiene la posibilidad de veranear, por distintos motivos laborales u otras circunstancias, o ir a los conciertos porque las entradas son caras; ya, esto es gratuito".

"Así que va a ser en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay, igual que el año pasado, así que para que se vayan informando. Va a ser a finales de enero, un tremendo festival con tremendos artistas", añadió.

Pero luego se detuvo, y anunció "voy a decir algo: estoy muy dolido con algunos municipios que tienen acceso a artistas... No te voy a poder decir cuál, porque estoy pidiendo la prueba fehaciente... que habrían chantajeado a algunos artistas que van a otros festivales... los habrían bloqueado para que no fueran al festival de Puente Alto porque les podía quitar sintonía, les podía quitar interés, etc".

"Eso me parece muy discriminador. Porque Puente Alto hace un esfuerzo enorme por tener estos artistas. Yo les quiero agradecer a todos los que están en la parrilla, porque se la jugaron por venir igual, aunque los han ido chantajeando", remató molesto Codina.