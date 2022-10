El Presidente Gabriel Boric instruyó al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a constatar daños en la comuna de Puente Alto, luego de los disturbios ocurridos en medio de las diversas manifestaciones por el tercer aniversario del inicio del estallido social.

Luego de los incidentes ocurridos en la comuna del sector sur de la capital, el alcalde Germán Codina criticó la escasa presencia de Carabineros en la zona. “A las 16:00 horas teníamos que contar con el dispositivo de Control de Orden Público de Carabineros y terminaron llegando casi a las 21:00 horas”, señaló.

Tras cartón, Codina emplazó al ejecutivo a entregarle explicaciones. “Yo requiero una explicación al Ministerio del Interior, qué pasó con las coordinaciones que ellos tienen que hacer”.

Puente Alto terminó la jornada con la farmacia “La Estrella” saqueada, además, delincuentes robaron un bus del transporte público, el cual fue utilizado posteriormente para tratar de saquear un supermercado ACuenta.

Ante las declaraciones del alcalde, fue el propio Presidente Gabriel Boric quien replicó los emplazamientos, señalando haber mandatado al subsecretario Monsalve a constatar daños y buscar reparaciones.

He “visto lo ocurrido en particular en la comuna de Puente Alto y le he instruido a nuestro subsecretario Monsalve que se comunique de inmediato con el alcalde Codina, tal como lo hizo anoche la ministra del Interior”, señaló el mandatario, agregando que le pidió a Monsalve “que vaya a la comuna, constate los daños y busquemos la manera de repararlo en conjunto”.

“Quiero que sepan que nuestro gobierno no dejará solas a las municipalidades y en este caso tampoco a los vecinos y vecinas de Puente Alto”, enfatizó Boric.

La Ministra del Interior, Carolina Tohá, también se refirió a los hechos de violencia, asegurando haberse puesto en contacto con el alcalde Codina “y hoy Manuel Monsalve continuará el trabajo en terreno con él”.

A eso del mediodía estaba pactado que el subsecretario del Interior junto al jefe de zona Metropolitana de Carabineros, general Jean Camus, sostengan una reunión con el alcalde de Puente Alto.