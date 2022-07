A pesar que la tasa de mortalidad a causa del Covid-19 ha disminuido considerablemente, en comparación a las cifras de hace dos años atrás cuándo inició la pandemia. Además ha disminuido la ocupación de camas críticas en el sistema hospitalario a lo largo del país.

Esto se ha debido al proceso de vacunación que ha mantenido el Ministerio de Salud, ya que la vacuna es la clave para que los contagiados por Covid-19 no se agraven y no lleguen a la red hospitalaria. A pesar de que se han administrado más de 60 millones de dosis, las autoridades sanitarias continúan realizando el llamado a vacunarse con el esquema completo y con la cuarta dosis, ya que la situación epidemiológica en el país no ha mejorado y los contagios diarios reportados por el Minsal continúan altos.

A continuación te compartimos quiénes se podrán inocular contra el Covid-19 mañana jueves 27 de julio.

¿Quiénes se pueden vacunar este jueves 28 de julio contra el Covid-19?

Cuarta dosis

Deben vacunarse las personas de 12 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 6 de marzo de 2022.

Personas inmunocomprometidas o funcionarios de la salud que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 3 de abril de 2022.

Dosis de refuerzo

Para personas de 3 o más años que hayan recibido su segunda dosis o dosis única hasta el 3 de abril de 2022.

Primera dosis

Deben inocularse personas de tres o más años.

Segunda dosis