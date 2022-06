El Sushi cada vez se ha vuelto más popular en nuestro país, y es que este tipo de cocina es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa, pero de origen China, muy popular en el extranjero y ahora también en Chile.

Entrando un poco en sus orígenes, la palabra sushi está compuesta por la unión de dos palabras: Su = Vinagre y Shi- Meshi = Arroz, lo que a su traducción en habla hispana seria algo como “Arroz Avinagrado”.

Este tipo de comida se remonta al siglo II d.C en China, donde comenzó como método de conservación de alimento, ya que se cocía el arroz y el pescado y se dejaba fermentar por un tiempo, en estos tiempos solo se comía el pescado que era lo más importante.

Con el paso del tiempo el sushi sufrió modificaciones hasta encontrarnos con el actual método que no necesita fermentación y que se puede comer hasta con las manos (Si así lo quisiera), pero usualmente se come con palillos que lo sostienen para no desarmarlo. Esto dio pie a que se convirtiera en una comida ligera, rápida y conseguir la popularidad que tiene en estos tiempos.

¿Cuándo es el Día del Sushi?

Este día solo se celebra de forma internacional, el cual se festeja los 18 de junio de cada año. Es un día especial para saborear una cultura distinta en nuestro paladar.