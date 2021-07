Bonos disponibles hoy | Conoce cómo postular al Bono Pymes, IFE Universal, Bono Dueña de Casa, IFE Retroactivo y más

Debido a la pandemia se habilitó un amplio listado de beneficios sociales que van dirigidos a quienes peor lo han pasado con la debacle económica.

Además, también siguen disponibles los aportes que se encontraban vigentes antes de la llegada del coronavirus al país.

Y en RedGol te presentamos algunas de las alternativas de bonificaciones que se pueden recibir en estos momentos.

Listado de Bonos disponibles en Chile

Bono Mype

Va dirigido a más 800 mil micros y pequeñas empresas que cumplieran con tener ingresos inferiores a las 25.000 UF durante el 2020 y que tuviesen algún trabajador contratado, registraran ventas por dos meses o pertenecieran a un rubro especial.

El Bono Mype tiene una serie de beneficios adicionales y para solicitarlo hay que ingresar en este enlace.

IFE Universal

Sin duda ha sido el mayor apoyo para las familias chilenas en medio de la crisis sanitaria y económica. Tiene un monto que varía dependiendo de la cantidad de habitantes del grupo familiar y fluctúa entre $177.000 y $887.000.

Para solicitarlo, hay que ingresar en este enlace.

IFE Retroactivo

Si por algún motivo no te enteraste que eras beneficiario del IFE durante el 2020 o no pudiste cobrar los pagos, no te preocupes, que aún se pueden recuperar.

Para ello, debes ingresar a la sección “Mis pagos” de la página www.ingresodeemergencia.cl.

Bono Dueña de Casa

Las familias beneficiarias del sistema Chile Seguridades y Oportunidades (en alguno de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos)) pueden solicitar el Bono Protección o Bono Dueña de Casa. La bonificación consiste en un pago variable por 24 meses.

Para saber si calificas para recibir el beneficio, ingresa en el siguiente sitio.

Subsidio al Nuevo Empleo

Va dirigido a quienes tengan un nuevo contrato de trabajo, siempre que su Remuneración Mensual Bruta no exceda los tres Ingresos Mínimos Mensuales. Consta de un pago monetario de $50.000.

En estos momentos pueden postular quienes fueron contratados entre el 1 de junio y el 31 de julio y para solicitarlo, debes ingresar AQUÍ.

Subsidio Protege

Se trata de un subsidio mensual de $200.000 que se entregará directamente a trabajadoras o trabajadores, dependientes o independientes, que tengan el cuidado de niños y niñas menores de 2 años, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador.

Para postular, hay que ingresar en este sitio.

Para conocer más beneficios disponibles, puedes visitar la plataforma de la Red de Protección Social en el siguiente link.