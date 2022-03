Bono Marzo 2022 | ¿Cuántos pagos son y cómo saber si me toca recibir el Aporte Familiar Permanente?

El Bono Marzo o también llamado Aporte Familiar Permanente, consiste en un beneficio que ofrece el Estado a todas las familias de menores ingresos del país y sus pagos se hacen efectivos cada año a las personas que cumplan con los requisitos establecidos.

En relación un monto mensual que ofrece el Bono Marzo es de $52.710 por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario y la institución que hará efectivo el pago Instituto de Previsión Social (IPS). En caso de que la persona no figure como beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará el beneficio en esa cuenta y si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tampoco no tiene CuentaRUT, se le pagará en forma presencial.

Es importante mencionar que no es necesario que las personas cuenten con su Registro Social de Hogares (RSH) para acceder al Bono Marzo y tampoco es necesario postular para recibir el beneficio, ya que es el mismo Gobierno de Chile quien determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos.

Si deseas conocer si figuras como beneficiario del Bono Marzo y la cantidad de pagos que te corresponde recibir, a continuación te contamos todos los detalles.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Marzo?

Para consultar si figuras como beneficiario del Bono Marzo, debes ingresar a consulta.aportefamiliar.cl , digitar tu RUT y fecha de nacimiento.

Una vez que hayas ingresado tus datos, el sitio web automáticamente te informará si eres beneficiario del aporte económico.

¿Cuántos pagos me corresponde recibir del Bono Marzo?

El Bono Marzo se paga una vez al año a las personas que figuren como beneficiarias y los pagos se realizan de acuerdo al grupo que pertenece cada beneficiario:

Grupo 1 - Desde el 15 de febrero

Recibirán el pago las personas que la segunda mitad de cada mes cobran beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del IPS.

Este grupo recibirá el Aporte Familiar Permanente en su mismo lugar y fecha de pago habitual, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Grupo 2 - Desde el 1 de marzo

Recibirán el pago las personas que la primera mitad de cada mes cobran beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del IPS y los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que cobran Asignación Familiar por sus cargas familiares, también se les habilitará el pago en esta etapa.

Este grupo recibirá el Aporte Familiar Permanente en su mismo lugar de pago habitual, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Grupo 3 - Desde el 15 de marzo

Recibirán el pago los trabajadores, trabajadoras y personas pensionadas de entidades distintas al IPS que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.