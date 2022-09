Un balance agridulce entregó Carabineros sobre el tránsito en las Fiestas Patrias. El director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Marcelo Araya, explicó que si bien "hubo menos accidentes, tuvimos una cifra de 38 fallecidos, lo que implica 12 personas más respecto al año 2021".

El uniformado explicó que 492.909 vehículos salieron desde la Región Metropolitana, un 43,5% más que el año anterior, y 105.596 de ellos fueron controlados por Carabineros, incluyendo 27.892 alcotest y 313 narcotest a los conductores.

En esos chequeos, hubo 609 detenidos (395 por conducción en estado de ebriedad, 68 por conducir bajo los efectos de la droga y 146 por estar bajo la influencia del alcohol) y 3.208 infracciones a nivel nacional. “Estas cifras nos deben preocupar a todos, como sociedad. Aquí no se trata de evadir una infracción o no encontrarse con un control de Carabineros. Estamos hablando de cuidar la propia vida y la de sus seres queridos. Cuesta entender que todavía nos encontremos con estos casos (...) Basta con revisar los motivos de las detenciones y las infracciones: conducir bajo los efectos de drogas o alcohol, o derechamente en estado de ebriedad, conducir a exceso de velocidad, no usar cinturón de seguridad, o no utilizar los sistemas de retención infantil”, agregó.

Lo más lamentable es que si bien se registraron 935 accidentes en el tránsito -27 casos menos que el año pasado-, hubo 38 fallecidos, doce más que en 2021, debido a colisiones, atropellos, choques y volcamiento.

También se informó que se recibieron 298 denuncias por Violencia Intrafamiliar, Robos, Hurtos, Daños, Lesiones, Amenazas y Ley de Drogas, entre otros motivos. Y se lograron 429 detenciones asociadas a las celebraciones, además de la incautación de casi diez kilos de drogas, 5 armas de fuego, 118 armas blancas y cinco vehículos.

En la entrega del balance también estuvieron el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz.