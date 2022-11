Tras la Keynote de Apple presentada el pasado 7 de septiembre y donde dieron a conocer la nueva linea de productos de Apple como el iPhone 14 y sus variantes, también presentaron tres nuevos Apple Watch, unos relojes dirigidos a distintos tipos de personas, precios y que de seguro los fanáticos de la manzana mordida estarán esperándolos.

Los nuevos Apple Watch

Los de Cupertino han revelado 3 nuevos Apple Watch enfocados para distintas necesidades, precios y tipos de personas con el objetivo de abarcar a un público mucho mas masivo.

Nos referimos al Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (la variante más economica) y el Apple Watch Ultra (por contraparte la variante más completa y cara). Conócelos uno por uno:

Watch Series 8

El nuevo Series 8 viene a reemplazar al Series 7 lanzado el año pasado como el buque insignia del smartwatch. El nuevo lanzamiento cuenta con funcionalidades innovadoras como la Detección de Choques, o bien cuenta con sensores de temperatura que ofrecen información relevante sobre la salud de las mujeres.

Existen dos tamaños que ya hemos visto desde hace años que son de 45 mm o 41 mm con certificación IP6X al polvo. En pantalla cuenta con “Always on Display” una pantalla que siempre se encuentra activa para ver la hora o tus notificaciones y podrás sumergirlo a 50 metros, ya que cuenta con resistencia al agua.

Entre sus sensores e información que brinda se encuentran:

Aplicación de Oxígeno en Sangre

Aplicación de Electrocardiograma

Notificación de ritmo irregular

Sensor de temperatura

Control del Ciclo con estimaciones retrospectivas de ovulación

Detección de Caídas

Detección de Choques

Giroscopio

Gps

Carga rápida

Entre otros.

Watch SE

El Watch SE es la versión mas económica de estos relojes inteligentes. Perfectamente puedes adquirirlos hasta por menos de $300 mil, sin embargo, muchas de las funciones que se encuentran en el S8 o el Ultra, no estarán en el SE.

Esta variante cuenta con tamaños desde 40 mm a 44 mm y una pantalla retina de hasta 1.000 nits, pero carece del “Always on Display” es decir, la pantalla se apagará y para visualizar la hora deberás mover tu muñeca para activarlo nuevamente.

Las funciones que no estarán disponibles en esta variante son la App de oxígeno en sangre, electrocardiograma, sensor de temperatura, y la carga rápida. Sin dudas, está enfocado en aquél público que no quiere gastar tanto en un reloj, pero que está dispuesto a no contar con estas tecnologías y con la calidad de Apple.

Watch Ultra

El Watch Ultra es el más equipado y fuerte de todos. Su fabricación es de titanio y ofrece hasta 36 horas de batería, el doble que los otros que ofrecen hasta 18 horas.

Cuenta con una pantalla de 49 mm con cristal frontal de zafiro y es un 27% más grande que la del SE y hasta 2.000 nits de brillo. Podrás sumergirlo hasta 100 m y su novedad es App Oceanic+ que funciona como un computador de buceo. Por lo demás, cuenta con las mismas características del S8 y añade una sirena de 86 decibeles para llamar la atención.

Cabe destacar que las tres variantes se encuentran disponibles en sus versiones GPS o GPS + Celular para utilizar una tarjeta e-sim y no depender de estar con tu iPhone a cada momento contigo.

Finalmente, hay páginas que son premium resellers como MacOnline o AUFBAU que ofrecen desde ya la compra por preventa de los relojes a la espera de la llegada a las tiendas retail.