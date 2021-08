Aguinaldo Fiestas Patrias 2021 | ¿Qué pasa con el sector privado y el bono del 18 de septiembre?

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).