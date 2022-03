Nuevamente se actualizó el listado de acreencias bancarias en Chile. A la fecha, hay cerca de $98 mil millones de pesos olvidados en los bancos que no se han cobrado.

En caso de que no lo tengas claro, las acreencias bancarias son dineros que no han tenido movimientos por olvido o por desconocimiento del titular. Estos montos podrían caducar si sus destinatarios no los cobran, ya que hay un plazo de tres años para reclamarlos, de lo contrario, se dan por perdidos y son destinadas a la Tesorería General de la República.

Revisa a continuación si tienes acreencias bancarias en Banco Estado.



¿Cómo saber si tengo acreencias en Banco Estado?

Para hacer la consulta debes ir al Buscador de Acreencias Bancarias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al que puedes acceder directamente desde AQUÍ.

Una vez dentro, escribe tu nombre completo, marca la casilla “No soy un robot” y haz clic en “Buscar acreencias”.

Como resultado, la plataforma te indicarás si se encontraron acreencias bancarias a tu nombre para el período 2020-2022 en Banco Estado u otras instituciones bancarias.

El trámite es gratuito y no requiere de ningún documento.