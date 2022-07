Cabe recordar que por el año 2020 se aprobó un mediático anuncio en que los servicios digitales, plataformas de streaming y venta de productos digitales comenzarán a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual significó que las compañías reajustaran sus planes e inscribirse en sistemas de recaudación fiscal.

Servicios como Netflix, Spotify, Prime Video o Facebook comenzaron a cobrar un 19% adicional por concepto de impuestos, quienes tiempo mas tarde se inscribieron ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) con el objetivo de declarar y pagar dicha recaudación.

Una lista negra:

Sin embargo, hay empresas extranjeras que no realizaron el mismo tramite, lo cual nunca cobraron los impuestos establecidos por el SII. Dicha medida significó que el Servicio de Impuestos Internos publicara una resolución en el mes de mayo para que los bancos e instituciones financieras sean quienes apliquen un cobro adicional del 19% a todas las compras realizadas que están dentro de una “lista negra”.

La medida comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2022 a todas las compras realizadas con tarjetas de débito, crédito, prepago y toda billetera digital. Bancos, sociedades de apoyo al giro bancarias, cooperativas de ahorro y crédito y emisores no bancarios deberán recargar el IVA de estos servicios digitales a toda empresa extranjera que no tiene residencia en Chile y que no se han inscrito en el registro.

Según la Asociación de Bancos (ABIF) sostuvieron que “La resolución del SII aplica tanto para emisores bancarios como no bancarios, y para efectos de su implementación se han realizado reuniones técnicas con todos los agentes relacionados, con el objetivo de lograr una adecuada implementación de la Ley 21.210 en materia de IVA a los servicios digitales”.

¿A qué compras online se cobrará un impuesto adicional del 19%?

Cabe señalar que el recargo de impuesto por las transacciones de estos servicios será el siguiente:

Si, por ejemplo, un servicio de streaming cobra $5 mil pesos mensuales, se le deberá agregar un 19% que correspondería a $950 pesos, por lo tanto, la suma de ambos seria $5.950 por el servicio. Siempre se le deberá sumar un 19% del valor total del plan o servicio.

Entre los comercios más conocidos que se aplicará el recargo de IVA (19%) se encuentran: