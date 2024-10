La selección chilena sigue atravesando un lamentable andar en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos sumó una nueva derrota al caer por 2-1 ante Brasil, dejándonos lejísimos de la opción de clasificar a la próxima cita planetaria.

Para cambiar este pésimo presente son varios los que están apuntando a los jugadores que han faltado en este proceso de Ricardo Gareca. Uno de ellos es Damián Pizarro, quien todavía no ha podido ser nominado por el Tigre.

Uno que salió a pedir la presencia del formado en Colo Colo fue Iván Zamorano, quien tras la caída ante Brasil afirmó en charla con ESPN que “yo creo que es un jugador que tiene que estar en la Selección”.

“¿Por qué? Tú sabes que el hecho de transmitir jugadores que de alguna manera a él le puedan ayudar muchísimo para su crecimiento futbolístico, para su crecimiento personal. Para él ya estar en la Selección puede ser un avance importante”, agregó Bam Bam.

En ese sentido histórico delantero chileno lanzó que “al margen de que lo podamos ver o no lo podamos ver, ya es un jugador que está en el fútbol europeo. No ha debutado, pero sí está en el fútbol europeo y que tiene una proyección futbolística. Me parece que ya tiene que estar en la Selección”.

Damián Pizarro es uno de los pocos jugadores en Europa que puede aportar a la selección chilena. | Foto: Photosport.

“Creo que es un jugador distinto, que hoy no lo tenemos, que en espacios largos te puede hacer daño. En sostener al equipo o darle ese oxígeno que necesita el equipo en momentos decisivos de un partido también nos puede servir mucho. Para mí es un jugador que tiene que estar”, concluyó.

Pese a estos deseos de Zamorano, lo cierto es que Damián Pizarro está atravesando un complejo presente en Italia en el Udinese, club donde todavía no suma minutos en lo que va de la temporada 2024/25.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Tras esta dura derrota ante Brasil el próximo partido de la Roja será ante Colombia el próximo martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.